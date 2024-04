Nedelja, 7. aprila 2024

Nad severnim Atlantikom je globok ciklon. Na območju Sredozemlja in srednje Evrope prevladuje visok zračni tlak, ki prinaša stabilno in toplo vreme.

Jasno do rahlo oblačno bo. V zgornji ravnini in na območju Predalp bo lahko nekaj spremenljivosti z meglicami. Čez dan bo toplo. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Pretežno jasno bo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 24 do 29, ob morju okoli 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.