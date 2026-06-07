Nedelja, 7. junija 2026

Naši kraji so v šibkem območju visokega zračnega tlaka, vremenska motnja se umika proti vzhodu. Od zahoda doteka postopno nekoliko bolj suh in v nižjih zračnih plasteh toplejši zrak.

Prevladovala bo zmerna oblačnost. V hribovitem svetu bo popoldne še spremenljivo vreme in ni povsem izključena kakšna ploha na območju med Karnijskimi Alpami in Predalpami, zlasti na meji z Venetom. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.