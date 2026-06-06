Bioest navdušuje z ekološkimi praksami in novostmi

Eden izmed letošnjih trendov Bioesta, je med današnjim odprtjem razložila Tiziana Cimolino iz istoimenskega društva, je trajnostna moda. Danes dopoldne je bila med našim obiskom ena prvih točk na programu modni defile. Manekenke so si nadele oblačila iz surovega bombaža, ki so na prodaj na stojnici pred vhodom v tamkajšnjo cerkev. Gre za kakovostna oblačila, je poudarila Cimolino, namenjena so večkratni rabi - naravni odgovor vse hitrejši modi. Nedaleč stran prodajajo ročno izdelane čevlje iz rastlinskih vlaken, med drugim iz vrtničnih cvetnih listov in listov čaja.

V Svetoivanskem parku je danes zaživel 34. festival Bioest, ki v tržaško zeleno oazo prinaša utopije in že zelo realne ekološke prakse. Ob dobrih stotih stojnicah trajnostnih proizvodov nudijo organizatorji in partnerji tudi predstavitve knjig, koncerte, vadbe joge, masaže in veliko več.

Stojnica duhovne skupnosti Damanhur gosti drugo veliko novost letošnje izvedbe, napravo, ki električne impulze rastlin spreminja v glasbo. Rastline oddajajo impulze le, ko so umirjene. Ko se jim človek prenaglo približa, se glasba za nekaj sekund prekine, kot smo se sami prepričali. Aparatura deluje podobno kot sintetizator, rastline seveda ne proizvajajo glasbe, ki jo slišimo. Naprava spremeni njihove impulze v note glasbila, ki ga sami izberemo.

Med novimi stojnicami stojijo tudi stalnice sejma. Cimolino nas je med vodenim ogledom pospremila k stojnici gospoda Calogera, »legende Bioesta«, ki med drugim nudi lesene nože. Ti so prvenstveno namenjeni sekljanju zelišč, saj za razliko od kovinskih nožev ne pripomorejo k oksidiranju sadja in zelenjave. Veliko proizvajalcev je v Svetoivanski park prišlo z drugih koncev Furlanije - Julijske krajine, a tudi iz še bolj oddaljenih krajev. Seveda ne manjkajo stojnice z dobrodelnimi nameni, nenazadnje ozaveščajo o svojem delu prostovoljci openskega živalskega zavetišča Astad.

Sejem Bioest se bo zaključil jutri (v nedeljo). Prodajalci bodo v Svetoivanskem parku vse do 20. ure, popoln program spremnih dogodkov je objavljen na strani bioest.org.