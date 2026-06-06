Žile dvignile »slovanski« pokal

Po lanski zmagi na domačem četveroboju v Gorici v sklopu Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji osvojila še eno prestižno mednarodno zmago v pričakovanju Europeade 2028, ki jo bo gostila Furlanija - Julijska krajina. Danes so Žile gostovale v Pulju v Istri na Hrvaškem, kjer so hrvaški Srbi organizirali prvi slovanski troboj. Slednjega so poimenovali Memorial Ivan Budinčević, v spomin na vojvodinskega Hrvata, ki je bil koordinator reprezentance Hrvatov v Srbiji in »veliki prijatelj Srbov na Hrvaškem«, kot so poudarili organizatorji na današnji jutranji predstavitvi v hotelu Pula. Organizator turnirja je bilo Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj. Poleg Žil, ki so nastopile pod taktirko selektorja in nekdanjega zgodovinskega kapetana Alena Carlija, so na umetni travi igrišča Valkane ob istoimenski puljski plaži nastopili še Bolgari iz Romunije in hrvaški Srbi. Nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji je na istrskem gostovanju združila slovensko govoreče nogometaše iz vseh treh pokrajin, v katerih živimo Slovenci: s tržaškega, goriškega in videmskega konca. Selekcija hrvaških Srbov združuje srbske nogometaše iz celotnega območja Hrvaške. Bolgari pa so v Romuniji razpršeni v več delih države, največ pa jih je ob črnomorski Dobrudži, ki meji na Bolgarijo. »Dobrudža je neke vrste Istra, saj je del pokrajine v Bolgariji, večji del v Romuniji in majhen košček tudi v Ukrajini,« je dejal Vasiliji, član društva Pobeda, ki združuje romunske Bolgare.

Žile so osvojile slovanski troboj, a končna zmaga ni bila sploh lahka. Nogometaši selektorja Alena Carlija so na prvi tekmi visoko premagali starejše Bolgare. Končni izid je bil 9:1 za Slovence v Italiji. Krasov nogometaš Gotter je zabil tri gole, dvakrat je bil v drugem polčasu natančen sesljanski »bomber« Dean Crevatin, po enkrat pa so se zadetka veselili kapetan Stefano Simeoni, špetrski adut Alessio Codromaz, Janez Petejan in najmlajši član včerajšnje zasedbe Žil Simon Pintar (letnik 2008).

Druga tekma proti hrvaškim Srbom je bila po pričakovanjih veliko bolj borbena in izenačena. Carlijevi nogometaši so sicer povedli z 2:0. V polno sta zadela Daniel Liut in Dennis Pitacco. A borbeni Srbi se niso predali in so v drugem polčasu uspeli izenačiti. Zadnje minute so bile izjemno dinamične. Pa tudi sodnik je dopuščal precej grobo igro. Po podaji s kota je najprej v polno zadel Krasov branilec Riccardo Male. Po (pre)dolgem sodnikovem dodatku pa so uspeli izenačiti domačini, ki so natančno streljali prosti strel ob roku kazenskega prostora.

Na tretji in zadnji tekmi Memoriala Budinčević so Srbi s Hrvaške premagali Bolgare iz Romunije z 8:0. Zaradi boljše razlike v golih je tako končna zmaga pripadla Žilam, ki so na nagrajevanju dvignile prvi pokal za slovanski troboj.

Postava Slovencev v Italiji: Dominik Monti, Samuel Ferluga, Stefano Simeoni, Alessio Codromaz, Riccardo Male, Martin Juren, Daniel Liut, Nikolas Semolič, Mattia Gotter, Dennis Pitacco, Erik Blason, Luca Paravan, Janez Petejan, Kevin Bric, Patrick Sambo, Simon Pintar, Luca Predan, Dean Crevatin, Samo Tomasetig. Selektor: Alen Carli.

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