Domovi košarkarji napredovali v deželno divizijo 1

Dom – Interclub Muggia 69:63 (22:10, 37:33, 52:52)
Dom: D. Abrami 6 (2:2, 2:8, 0:2), M. Zavadlav 3 (-, 0:1, 1:3), G. Zavadlav 16 (1:2, 3:6, 3:5), Devetak 11 (1:, 5:6, -), L. Pahor 8 (-, 4:8, -), Bressan 11 (1:2, 5:9, 0:1), Calzavara 0 (-, -, 0:2), Pavlin 4 (-, 2:3, -), Tarantini 0 (-, 0:1, -), Verbicaro 0 (-, -, -), Rossmann 10 (5:6, 1:3, 1:2), P. Abrami nv. Trener: Bonetti.
Domovi košarkarji so napredovali v deželno divizijo 1. V prvem polfinalnem obračunu final foura deželne divizije 2 v Pasian di Pratu so z 69:63 premagali miljski Interclub. V jutrišnjem finalu, ki bo štel le za prestiž, se bodo Goričani pomerili z zmagovalcem drugega polfinala Basket Torre – Tolmezzo.
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