Nedelja, 8. junija 2025

Nad Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje severno od Alp. Od jugozahoda doteka k nam topel in suh zrak.

Na obali in v nižini bo rahlo oblačno. V hribih bo vreme spremenljivo z možnim občasnim dežjem. Popoldne bo v hribih pretežno oblačno in se bodo pojavljale nevihte. Nevihte se bodo razširile tudi do nižin. Na obali bo pihal južni ali jugozahodni veter. Zvečer se bodo na obali lahko pojavljale nevihte.

Danes bo dokaj sončno, še bo pihal jugozahodnik. Popoldne se bodo na severu in severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 30, na severozahodu okoli 24 stopinj C.