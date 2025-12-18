Na mobilniku hranil posnetke golih partnerkinih hčerk

Karabinjerji kibernetskega oddelka iz Trsta so aretirali moškega zaradi nezakonitega poseganja v zasebno življenje, sodnik pa je zanj odredil tudi prepoved približevanja družinskemu domu zaradi kaznivega dejanja posedovanja otroške pornografije.
Preiskava se je začela septembra letos, ko se je ženska, ki živi na Videmskem, obrnila na karabinjerje, potem ko je na partnerjevem telefonu opazila nekaj golih fotografij svojih hčerk.
Kljub temu, da je moški pred prihodom karabinjerjev poskusil uničiti svoj mobilni telefon in ga razbil na več kosov, je strokovnjakom uspelo v celoti shraniti njegovo vsebino. Forenzične analize so omogočile odkritje številnih fotografij, skrbno arhiviranih in razvrščenih, ki so zadevale mladoletnice.
Na podlagi zbranih dokazov je sodnik odredil hišno preiskavo, da bi odkrili morebitne druge elektronske naprave, koristne v preiskavi. Med operacijo so karabinjerji zasegli še en mobilni telefon, trde diske in druge nosilce podatkov. Ugotovili so, da je osumljenec – po poklicu električar in inštalater sistemov videonadzora – na svoj mobilni telefon namestil več aplikacij, ki so mu omogočale dostop brez soglasja do sistemov videonadzora, nameščenih v domovih strank, ter ogled in prenašanje posnetkov v realnem času.
Oškodovanci, ki so jih karabinjerji medtem obvestili, so moškega ovadili. Karabinjer so ga prijeli ravno med nezakonitim početjem in aretirali zaradi nezakonitega poseganja v zasebno življenje.
Med natančno analizo zaseženega gradiva so preiskovalci odkrili arhiv s fotografijami partnerkinih hčerk, tudi mladoletnih, razvrščene po letih in imenih. Nezakonito jih je pridobil z mikrokamerami, ki jih je skril po stanovanju, zlasti v kopalnici.
Sodnik je zoper osumljenca zaradi posedovanja otroške pornografije odredil prepoved približevanja družinskemu domu.