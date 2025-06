Nedelja, 8. junija 2025

Jutri dopoldne bo na obali in v nižini rahlo oblačno. Dopoldne bo v hribih vreme spremenljivo z občasnim dežjem. Popoldne bo v visokogorju pretežno oblačno in se bodo pojavljale padavine in nevihte. Na obali bo pihal južni ali jugozahodni veter. Zvečer se bodo na obali lahko pojavljale nevihte.

Jutri bo sprva še dokaj jasno, pihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru se bodo od severa pričele pojavljati plohe in nevihte. Padavine bodo v noči na ponedeljek zajele večji del Slovenije in do ponedeljekovega jutra že večinoma ponehale. Ponekod bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem burja. Ohladilo se bo.