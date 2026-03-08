Nedelja, 8. marca 2026

Nad večjim delom Evrope vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad Iberskim polotokom je ciklon z vremensko fronto, ki sega do Sardinije in Sicilije. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje razmeroma suh in topel zrak.

Dopoldne bo jasno, popoldne bo več spremenljivosti. V nižinah in na obali se bodo sprva pojavljale meglice ali megla, ki se bodo hitro razkrojile. Na obali pri Gradežu pa bo megla bolj vztrajna.

Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Ponekod bo mogoča kratkotrajna megla, ob morju pa se bo lahko zadrževala dlje časa. V notranjosti bo pihal jugovzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.