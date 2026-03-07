Juventina plenila v Flaibanu

NOGOMET

ELITNA LIGA

Rive d'Arcano Flaibano – Juventina 0:1 (0:0)

Strelec: 89. L. Piscopo

Juventina: De Mattia, Petejan, Cocetta, Bric, Tuccia, Sambo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Grion, Pagliaro.

Juventina je tekmo 10. kroga povratnega dela elitne lige igrala že danes, saj jo v sredo čaka dolgo gostovanje pri Alessandrii v Piemontu. Na povratni četrtfinalni tekmi bodo štandreški rdeče-beli skušali nadoknaditi zaostanek dveh golov. Prvi dvoboj državne faze v Štandrežu se je namreč končal 0:2 za Alessandrio.

Danes pa je Juventina igrala v Flaibanu proti domači ekipi, ki se bori za obstanek. »Pičulati« so domov odnesli vse tri točke. Zmagoviti gol je v 89. minuti z glavo po visoki podaji Griona s kota zadel Luca Piscopo. Pred tem so lepe priložnosti za gol imeli Liut, Pagliaro in Breganti.