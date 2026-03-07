Bor namučil vodilnega na lestvici

KOŠARKA
C-LIGA
Bor Radenska – Vallenoncello 76:78 (27:25, 42:45, 61:64)
Bor: Lo Duca 2 (-, 1:2, -), Savoia nv, Brancati 0 (0:2, 0:1, -), Vasiljević 17 (3:4, 1:6, 4:8), Comar 12 2:2, 2:3, 2:4), Zettin nv, Gallocchio 0 (-, 0:1, -), Lettieri 7 1:1, 3:4, -), Maurel 12 (-, 6:11, -), Finatti 10 (-, 2:2, 2:3), Medizza 16 (6:10, 5:10, -). Trener: Krčalić.
Košarkarji Bora so bili tik pred tem, da presenetijo vodilnega na lestvici in glavnega favorita za napredovanje v meddeželno B-ligo, peterko Vallenoncello, ki se je v zadnjih tednih še dodatno okrepila. Borovci so bili stalno v stiku z gosti, toda na koncu jim je zmanjkalo kanček moči in morda izkušenosti, da bi osvojili novi točki v boju za obstanek. V taboru Bora so bili po tekmi zelo zadovoljni z nastopom in pristopom vseh košarkarjev, ki so dali vse od sebe.
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Kontovel – Gradisca 81:68 (14:30, 41:49, 63:56)
Kontovel: Terčon 3 (1:2, 1:1, -), Bellettini 0 (-, 0:1, -), Škerl 23 (1:3, 5:9, 4:7), Mattiassich 16 (1:2, 3:7, 3:6), Salvi 6 (5:5, 4:7, 1:4), Daneu 16 (5:5, 4:7, 1:4), Glavina 0 (-, 0:1, -), Covi 1 (1:2, -, -), Gulič 3 (1:2, 1:2, -), De Petris (1:1, 6:6, -), Vecchiet nv, Scocchi nv. Trener: Peric.
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Sokol Franco – Santos B 86:51 (12:12, 44:24, 67:36)
Sokol Franco: Samuel Zidarič 6, Albanese 1, Ferfolja 10, Emili 4, Saša Malala 5, Raseni 22, Bratus 7, Gerin 15, Gutty 10, Doljak 6.