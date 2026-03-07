Nepričakovan poraz SloVolleyja v C-ligi

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Pordenone Volley – SloVolley Studio Vegliach 3:1 (25:22, 26:24, 20:25, 25:20)

SloVolley ZKB: Bensa 2, Bulfon 24, Jeric 2, Komjanc 10, Sutter 4, Terpin 15, Margarito (libero), Castellani 0, Dessanti 0, Micali 2. Trener Ambrož Peterlin

ŽENSKA D-LIGA

Chions Fiume Volley – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:2 (27:25, 25:20, 19:25, 19:25, 16:14)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 12, Komic 15, Piva 15, Menis 1, Paulin 4, Cotič 6, Tognolli 6, L. Berzacola 1, D’Amelio (L1), Buna (L2); A. Berzacola, Gruden in Coco nv. Trener: Orel.

Aurora Volley – Zalet 1:3 (17:25, 19:25, 25:21, 20:25)

Zalet: Olivotti 10, Gulich 20, Lakovič 14, Luxa 1, Rapotec 16, Regent 1, Movio (L1); Mbengue 2, Oberdan n.v., Pellizzari n.v., Gargiuolo (L2). Trener: Bosich

Odbojkarice Zaleta so dosegle lepo zmago proti Aurori Volley. V prvih dveh nizih so zelo malo grešile, predvsem pa je dobro deloval sprejem, tako da so lahko lažje napadale, tudi preko centra. Kot je pojasnil trener Bosich, so nasprotnice tudi nekoliko presenetile, saj so te pričakovale, da bodo imele lažjo tekmo. V tretjem nizu sta si bili ekipi izenačeni do 20. točke, nakar so zaletovke zagrešile nekaj napak in set prepustile nasprotnicam. V četrtem pa so si že na začetku priigrale nekaj točk prednosti in tekmo brez težav pripeljale do konca.

MOŠKA D-LIGA – Skupina za napredovanje

Muzzanavolley – SloVolley Studio Vegliach 0:3 (21:25, 17:25, 21:25)

SloVolley Studio Vegliach: Vremec 17, Segre 12, Boezio 9, Durastante 8, Kalc 3, Svetina 4, Soranzio (L); Mezzari 0, Petric (L), G. Manià in Mattana nv. Trener: L. Manià.