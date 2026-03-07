Psička prevažal pod sedežem skuterja

Lokalni policisti so med redno kontrolo ustavili moškega na skuterju in zahtevali dokumente. Izročil jim je vozniško dovoljenje, ki ga je sicer hranil v denarnici, medtem ko je prometno dovoljenje imel pod sedežem, zato ga je moral dvigniti. Na veliko presenečenje lokalnih policistov se je pod njim vozil psiček. Moški, ki je njegov lastnik, je redarjem povedal, da ga je na ta način vožnje privadil, ko je bil mlad kužek in da je v ta namen odstranil tesnila s sedeža, da mu ne bi primanjkovalo zraka.

Psiček je bil sicer v dobrem zdravstvenem stanju, lokalni policisti pa so ugotovili, da so bila v resnici tesnila na svojem mestu in da je bila torej žival v utesnjenem prostoru brez zadostnega prezračevanja. Po posvetu s kolegi okoljske enote so moškega ovadili zaradi kaznivega dejanja zadrževanja živali v neprimernih pogojih, ki niso v skladu z njihovo naravo in lahko povzročijo hudo trpljenje, za kar tvega do enega leta zapora oz. od 5000 do 10.000 evrov kazni, povišane za tretjino, če gre za kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno na cesti. V primeru, da je bilo udeleženo vozilo, storilec tvega tudi odvzem vozniškega dovoljenja za obdobje od šestih mesecev do enega leta.