Nedelja, 8. novembra 2026

Nad večjim delom Evrope še vztraja območje visokega zračnega tlaka. V osrednjem Sredozemlju je manjši ciklon, ki bo vplival tudi na vreme pri nas. Z vzhodnimi vetrovi k nam doteka hladen in vlažen zrak.

Prevladovalo bo spremenljivo do zmerno oblačno vreme. Ob morju bo dopoldne pihala zmerna burja.

Nadaljevalo se bo večinoma oblačno vreme, popoldne pa se bo v notranjosti nekoliko jasnilo. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.