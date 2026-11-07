Zmage SloVolleyja in obeh Soč, nov poraz Zaleta

MOŠKA C-LIGA

Triestina Volley – SloVolley ZKB 0:3 (17:25, 9:25, 19:25)

SloVolley ZKB: Karnel 0, Katalan 5, Terpin 4, Komjanc 8, Sutter 12, Jeric 7, Margarito (L), Soranzio (L), Aizza 0, Bulfon, Segre 5, Vattovaz 3. Trener: Ambrož Peterlin

Volley Club – Soča ZKB Lokanda Devetak 1:3 (19:25, 27:29, 25:22, 18:25)

Soča ZKB Lokanda Devetak: Vižintin B., N. Černic 4, G. Černic 14, Antoni 12, Cotič (L), Bernardinis 6, De Salvatore, Devetta, Paulin, Gaeta, Devetak, Čotar, Mattia 9. Trener: Paolo Mattia

ŽENSKA C-LIGA

Staranzano – Zalet ZKB 3:0 (25:14, 25:18, 25:14)

Zalet ZKB: Ciuch 5, Grilanc 0, Mikac 2, Mocnik 9, Norbedo 2, Tientcheu 5, Briscech (libero), Surian 2, Skerk, Zonta 1. Trenerka: Demi Vattovaz

Zalet ZKB je v Štarancanu sinoči doživel svoj četrti letošnji poraz brez osvojenega seta. Moramo sicer poudariti, da je bila ekipa okrnjena, saj zaradi zdravstvenih težav nista mogli nastopiti ne Skerk ne Vidoni, na centru je tako zaigrala Norbedo, ta vloga pa je zanjo povsem neobičajna. To pa ni zadosten razlog za poraz, saj so zaletovke tokrat zaigrale pod svojimi sposobnostmi. Preveč je bilo napak in določene zmede na igrišču, tako da Zalet ZKB ni mogel uveljaviti svoje igre. Sam začetek sicer ni obetal tako hudega razpleta, saj sta bili ekipi skoraj do sredine prvega seta izenačeni, a je takoj zatem Zalet ZKB povsem popustil in se vse do konca tekme ni več »pobral«.

Trenerka Demi Vattovaz seveda ni mogla biti zadovoljna: »Napak je bilo tokrat resnično preveč, zato je tudi poraz neizbežen. Po štirih zaporednih neuspehih bo vedno težje reagirati, saj smo zaenkrat značajsko šibke, kar nas seveda drago stane.«

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Aurora Volley 3:1 (25:7, 25:4, 19:25, 25:12)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 13, Cotič 3, Pelicon 2, Komic 12, P. Gulich 16, D'Amelio (L), Deiuri 1, Lukajic 1, Piva 14, Buna, Caccavari (L), Menis 4, Del Negro 1, M. Gulich 1. Trener: Miloš Velikonja

Odbojkarice Soče Lokanda Devetak ZKB so tokrat naletele na šibkejše nasprotnice iz videmske ekipe Aurora Volley. Prva dva niza sta tako bila povsem enosmerna v korist Soče. Trener Miloš Velikonja se je skozi vso tekmo odločal za več menjav in dal možnost vsem svojim varovankam, da so stopile na igrišče. Predvsem v tretjem setu, v katerem so sočanke igrale z nekaj več rezerve in so nasprotnice po dveh gladko izgubljenih nizih odreagirale, so pri Soči igrale v glavnem igralke s klopi. Na dan pa je prišla predvsem določena neuigranost med njimi, tako do so tretji niz izgubile. V četrtem je v igrišče znova stopila prva šesterka in brez težav pripeljala tekmo do konca in zmage s tremi točkami.