V Gorici demonstracija proti širjenju fašistične retorike (FOTO)

Skupina mladih protifašistov Furlanije - Julijske krajine je danes popoldne v Gorici izpeljala manifestacijo »proti fašistični retoriki, ki širi sovraštvo in diskriminacijo«. Udeležencev in udeleženk je bilo približno dvesto. Večinoma so bili mladi in so v Gorico prišli iz drugih krajev v deželi. Med sprevodom so vzklikali gesla proti desnosredinski vladi predsednice Giorgie Meloni in njenim ministrom, ki puščajo proste roke organizacijam fašističnega značaja.

»Gibanji Casapound in Blocco Studentesco ponovno stopata v akcijo z napadi in ustrahovanjem v različnih italijanskih mestih, na primer v Vidmu, Trstu in Gorici, kjer goriška občina med drugim vsako leto sprejema veterane enote X Mas v mestni hiši,« so opozorili organizatorji protesta, ki zahtevajo, naj se tudi v Furlaniji - Julijski krajini zaprejo sedeži vseh organizacij, ki se ideološko opirajo na fašizem. Na spletni letak in tudi na transparent, ki so ga nosili na čelu sprevoda, so zapisali slovenski vzklik Smrt fašizmu, svoboda narodu.

Pred občino je bilo napeto

Protestniki so se iz spominskega parka odpravili po Korzu Italija in Ulici XXIVmaggio do goriške mestne hiše. Policisti in karabinjerji, ki so bili prisotni v velikem številu, so dva svoja kombija parkirali pred Mazzinijevo ulico, kjer se je zbralo kakih dvajset članov gibanja Casapound, zatem so pripadniki varnostnih sil poskrbeli, da ni prišlo do stika med desničarskimi skrajneži in udeleženci manifestacije, ki so si na daljavo kakorkoli izmenjali nekaj žaljivk.

Udeleženci protesta so nato skozi Oberdanovo ulico zavili na Verdijev korzo, od koder so se odpravili proti Travniku, kjer se je pod rosenjem manifestacija zaključila.