Kontovel osvojil derbi proti Domu, šesti poraz Bora

KOŠARKA
C-LIGA
Bor Radenska – Spilimbergo 64:84 (16:25, 24:54, 43:64)
Bor Radenska: Lo Duca 0 (0:1, 0:2, 0:1), Maiola 3 (-, 0:1, 1:3), Fran. Savoia 0 (-, 0:1, 0:1), Gasparoni 3 (-, -, 1:1), Morgut 5 (-, 1:1, 1:2), D'Iglio 5 (1:2, 2:6, -), Jakin 20 (3:3, 7:9, 1:4), Comar 4 (2:2, 1:6, 0:1), Končar 13 (5:6, 4:9, 0:1), Lettieri 2 (-, 1:5, 0:1), Fil. Savoia, Pauletto 9 (0:2, 3:4, 1:6). Trener: Krčalić.
Bor je proti Spilimbergu igral bržkone najslabšo tekmo v letošnji sezoni in tako utrpel šesti zaporedni poraz. Gostje iz Spilimberga so že v prvem polčasu zadeli kar 54 točk.
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Kontovel – Dom 82:60 (13:13, 34:29, 56:40)
Kontovel: Terčon 6 (2:2, 2:2, 0:1), Glavina 4 (-, 2:4, -), Bellettini 0 (-, 0:1, -), Rocchetti 5 (3:3, 1:5, 0:2), Pro 11 (2:4, 3:7, 1:1), Mattiassich 11 (1:1, 5:7, 0:3), Zettin 7 (3:5, 2:4, 0:1), Salvi, De Petris 9 (5:6, 2:4, -), A. Daneu 14 (2:3, 3:5, 2:5), Scocchi 15 (7:7, 1:2, 2:6). Trener: Peric.
Dom: Salvi 3 (1:2, 1:3, 0:3), Abrami 0 (-, 0:2, -), M. Zavadlav 5 (-, 1:2, 1:4), G. Zavadlav 0 (-, 0:1, 0:2), Devetak 2 (0:2, 1:3, -), Spolaore 27 (8:9, 2:7, 5:10), Bressan 3 (1:2, 1:9, -), Verbicaro 2 (-, 1:1, -), Futia 4 (-, 2:5, -), Tarantini, Fornasari 10 (2:2, 1:4, 2:3), Rossmann 4 (-, 2:2, 0:2). Trener: Bonetti.
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Breg SV Impianti – Goriziana 91:70