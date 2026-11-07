V Trstu napetost okrog migrantov

V Trstu potrebujemo sprejemni center, v katerem bi migranti in drugi ljudje lahko našli začasno zatočišče, da jim ne bi bi bilo treba živeti na ulici, trgih ali v zapuščenih skladiščih. Obenem bi to pomenilo obvladati migracijski pojav, namesto da bi se nanj odzivali le ob hujših posledicah. Tako izhaja iz številnih odzivov, ki so sledili petkovim večernim izgredom pri nekdanji tržnici ob železniški postaji.

Da je že skrajni čas za rešitev vprašanja sprejemanja, so poleg prostovoljcev združenja Linea d’Ombra in drugih organizacij, ki delijo pomoč migrantom, prepričani tudi predstavniki leve sredine in policijskih sindikatov. »Mesto plačuje visok davek zaradi nesposobnosti reševanja izrednega stanja, ki je postalo kronično,« so zapisali predstavniki policijskih sindikatov Siulp in Coisp ter obsodili nasilje proti organom pregona. »Pred nekaj leti se je razpravljalo o možnosti vzpostavitve sprejemne točke, nato pa se je raje poskrbelo za kontrole na meji s Slovenijo,« sta bila kritična sindikata, ki menita, da bi urejeno sprejemanje migrantov prineslo večjo varnost ter zagotavljalo javni red in zmanjšalo zdravstvena tveganja.

Podobno trdijo v policijskem sindikatu Siap, ki pa je bil ob tem zelo oster do skupine, ki je vdrla v nekdanjo tržnico: »Zahtevamo neizprosen odziv, ničelno toleranco, najstrožjo prepoved dostopa do določenih mestnih območij ter takojšnjo ugotovitev identitete in zapor za vsakogar, ki ogroža življenje človeka v uniformi. Država mora pokazati, da ima hrbtenico,« so zapisali, sindikat Sap pa je poudaril predvsem politično odgovornost tistih, ki opravičujejo uporabo nasilja.

Solidarnost policistom so izrekli mnogi iz obeh političnih taborov. Oglasil se je tudi minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi. »Napad na policiste je neopravičljiv. O tem ne sme biti dvoma,« je zapisal in v imenu vlade obnovil obljubo vsakdanje zaščite in podpore organom pregona.