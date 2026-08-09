Nedelja, 9. avgusta 2026

Hladna fronta, ki je oplazila naše kraje, nadaljuje svojo pot proti vzhodu in jugovzhodu Evrope. Za njo se je nad Alpami in osrednjo Evropo spet vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom vzhodnih smeri k nam doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Popoldne bo v Alpah nekaj več oblačnosti in se bodo lahko pojavljale plohe in nevihte. V Trstu bo pihala burja, nato pa veter z morja.

Danes bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo postopno ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.