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Nedelja, 9. avgusta 2026

9. avg. 2026 | 0:01
    Nedelja, 9. avgusta 2026
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Hladna fronta, ki je oplazila naše kraje, nadaljuje svojo pot proti vzhodu in jugovzhodu Evrope. Za njo se je nad Alpami in osrednjo Evropo spet vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom vzhodnih smeri k nam doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Popoldne bo v Alpah nekaj več oblačnosti in se bodo lahko pojavljale plohe in nevihte. V Trstu bo pihala burja, nato pa veter z morja.

Danes bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo postopno ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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