Služba za manjšine dežele FJK bo s 1. septembrom imela novo vodjo

Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini pri Centralni direkciji za lokalno samoupravo, sistem javnih uslužbencev, varnost in politiko priseljevanja dežele Furlanije - Julijske krajine bo s 1. septembrom imela novo vodjo. To bo Antonia Mazzotta, ki je doslej vodila centralno enotno nabavno službo in ekonomat pri Centralni direkciji za premoženje, javno dobro, splošne storitve in informacijske sisteme. Tako je deželna vlada FJK soglasno sklenila na svoji petkovi seji v Vidmu ob ugotovitvi, da je služba za manjšinske jezike ostala brez vodje. Gerardo Tolentino, ki jo je vodil do nedavnega, je namreč, kot izhaja iz podatkov na spletni strani dežele FJK, zdaj zadolžen za načrtovanje in upravljanje ukrepov na področju deželnih stanovanjskih politik pri službi za mestno prenovo, kakovost bivanja in vzgojno-izobraževalno infrastrukturo pri Centralni direkciji za infrastrukturo in prostor. Mandat Mazzotte bo trajal tri leta, do 31. avgusta 2029, še piše v sklepu deželne vlade.