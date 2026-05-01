Petek, 1. maja 2026

Nad severno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se je pomaknila nad osrednji Balkan. Za njo k nam od severovzhoda doteka zelo hladen in postopno bolj suh zrak.

Danes bo pretežno jasno. Sprva bodo temperature nizke, popoldne se bodo nekoliko povišale, ostale pa bodo nizke za ta čas.

Danes bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Marsikje v notranjosti Slovenije bo možna slana.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.