Vse več jih ostane brez strehe nad glavo

Stanovanjska kriza, ki je nekoč najbolj prizadela ranljivejše skupine, se je v zadnjih letih močno razširila in vse bolj zadeva tudi srednji razred. Na tržaški socialni službi prejemajo vse več prošenj za pomoč, cene stanovanj oziroma najemnin so namreč toliko narasle, da marsikoga spravljajo v veliko stisko. Poleg tega je ponudba v Trstu zelo skromna.

Pri stanovanjski krizi ne gre več za problem, ki bi zadeval izključno ljudi pod pragom revščine in osebe iz drugih krajev, temveč tudi domačine ter osebe, ki redno delajo, poudarjajo pri socialni zadrugi La Quercia, ki že štirideset let stoji ob strani Tržačanom. »To večkrat gre povsem banalno: ob izteku najemne pogodbe oziroma če se lastnik odloči, da stanovanje proda ali pa ga preusmeri na trg turističnih nastanitev, se najemnik iz dneva v dan znajde brez strehe nad glavo,« je povedala Emanuela Pascucci, predsednica zadruge La Quercia. Pred kratkim je prav ta na Opčinah odprla materinski dom za osebe, ki iz različnih razlogov nimajo stalnega bivališča.

Pomoč pri iskanju novega doma

Zadruga, ki ponuja različne vzgojne storitve in vodi več sprejemnih centrov, je v Ulici San Lazzaro v Trstu že pred leti odprla materinski dom Casetta, kjer sprejemajo 21 ljudi. »Ob vse bolj pereči stanovanjski krizi pa smo se lani odločili, da podoben dom odpremo tudi tu na Opčinah. Investirali smo v nakup in prilagoditev velike hiše, ki je bila last zasebnika, in jo spremenili v kraj sprejemanja. Njen videz pa nam je sugeriral ime Villetta Monte Re,« je za Primorski dnevnik povedala predsednica socialne zadruge, ko smo obiskali nov materinski dom v neposredni bližini Nanoškega trga oziroma Škavence.