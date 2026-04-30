Shodi za pravice delavcev, diplomacijo in mir

Pogajanja, nove pravice in zaščita za spreminjajoče se delovno okolje v dobi umetne inteligence so gesla letošnjega 1. maja, praznika dela. Taista so hkrati tudi poziv sindikatov CGIL, CISL in UIL, naj se ponovno vzpostavi pot diplomacije in dialoga, da bi le prevladali razlogi za mir in bi se prekinila eskalacija napetosti, ki vzbuja zaskrbljenost tudi zaradi posledic za gospodarstvo in zaposlovanje. To so teme, ki bodo zaznamovale letošnje prvomajske shode v Furlaniji-Julijski krajini.

Jutrišnji praznični dan bo minil na ulicah, tako kot je že tradicija. Na Tržaškem prirejajo sindikati namreč tri shode, med katerimi je gotovo glavni tisti, ki bo preplavil mesto Trst. Udeleženci se bodo zbrali ob 9. uri pri Sv. Jakobu, od koder se bodo spustili do Garibaldijevega trga in po Ulici Carducci do Ulice Ghega, po ulicah Roma in Valdirivo po nabrežju vse do Velikega trga, kjer bo ob 11. uri zborovanje zaključila Vera Buonuomo, članica državnega vodstva sindikata UIL, v slovenščini pa bo v imenu CGIL spregovorila Jadranka Blasina.

Potrjena sta tudi shoda v Nabrežini in Miljah. Prvi se bo začel ob 9.45 na Trgu sv. Roka in se zaključil ob 11. uri v Križu, kjer bosta pred mikrofon stopila Marino Romito in Mirta Čok. V Miljah bo sprevod startal s Trga Giardini Europa ob 10. uri in se zaključil na Marconijevem trgu, pred občino, ob 11.15, ko bo zbrane v imenu CGIL nagovorila Lucia Circo.

Delo zavrača vojno: ustavimo trgovino z orožjem, zvišajmo plače bodo na transparentu opozarjali pri sindikatu USB, ki bo jutri ločeno korakal na shodu od Sv. Jakoba do Borznega trga. Inflacija zmanjšuje že itak nezadostne plače, visoke cene energije in življenjskih potrebščin pa dodatno zmanjšujejo kupno moč - ukrepi vlade so neustrezni in ne vplivajo na materialne razmere delavk in delavcev, ocenjujejo. Zahtevajo uvedbo osnovne plače v višini 2000 evrov neto, ukrepe na področju pravice do stanovanja, dostopnejše najemnine, načrt za javno gradnjo in odpravo DDV na nujnih izdelkih.