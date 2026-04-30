Pogačar najboljši tudi v drugi etapi dirke po Romandiji

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tudi druge etape kolesarske dirke po Romandiji. Član ekipe UAE Emirates, ki je dobil že sredino prvo etapo, je tokrat na 173 kilometrov dolgi razgibani preizkušnji med Ruejem in Vucherensom dobil ciljni sprint in se utrdil v skupnem vodstvu. Zmagovalec torkovega prologa, Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers) je bil drugi, Avstralec Finn Fisher-Black, sotekmovalec Primoža Rogliča pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, pa tretji.

Z današnjimi bonusi ima Pogačar v skupnem seštevku zdaj 17 sekund prednosti pred Lipowitzem, danes 24., in 26 pred Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain Victorious), danes 21. Roglič je etapo končal z 2:07 minute zaostanka na 47. mestu, skupno pa je 22. (+ 2:49). Jutri kolesarje čaka tretja etapa, v okolici Orbeja bodo prevozili 176,6 km z enim izrazitim klancem pred spustom proti cilju.