Palestina

Trst je izkazal solidarnost s flotiljo Sumud

Okoli 20 ljudi je danes stopilo na ulice v podporo Palestincem, početje izraelske vojske so označili za »piratstvo«

Jadran Vecchiet |
Trst |
30. apr. 2026 | 20:37
    Protestniki so samodejno krenili do Velikega trga( Fotodamj@n )
Tudi Trst je izkazal solidarnost s posadkami ladij, ki sestavljajo flotiljo Sumud. Nekatere ladje flotilje je namreč v grških vodah prestregla izraelska mornarica.

Na Ponterošu se je danes zvečer zbralo dobrih 200 ljudi, ki so izrazili solidarnost s flotiljo in seveda s Palestinci ter Palestino. Demonstracijo so podporniki flotilje sprva skušali prirediti na Velikem trgu, varnostni organi so jih preusmerili na trg ob tržaškem mestnem kanalu. Protestniki se s tem niso strinjali, po prvih govorih so se v koloni premaknili do Velikega trga. To je za udeležence v prometu prineslo nekaj kratkotrajnih nevšečnosti.

Protestniki so izraelsko ravnanje s flotiljo opisali kot »piratstvo v evropskih vodah«. Obregnili so se ob domnevno plašen odziv vlade Giorgie Meloni na ravnanje »nedaleč od italijanskih voda« in ob medije, ki po njihovi oceni ne poročajo o dogajanju. Ena govornica se je razveselila nad dejstvom, da so v Rimu aretirali mladeniča, ki je z zračno puško napadel člana partizanske zveze ANPI. »V Palestini bi to bil okupator s podporo vojske,« je zaklicala. Slišati je bilo parole proti razkroju socialne države in oboroževanju ter za mir. Skupina protestnikov je ponesla palestinske zastave na panoramsko kolo ob Velikem trgu.

