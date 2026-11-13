Petek, 13. novembra 2026

Oblačno in deževno bo. Zlasti na vzhodu bodo padavine znatne do obilne. Popoldne bo zapihala zmerna do okrepljena burja, močna na Tržaškem. Ohladilo se bo.

Oblačno bo s padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera povečini ponehale, najkasneje na jugu Slovenije. Hladilo se bo. Sredi dneva bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 1000 m. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa se bo krepila burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.