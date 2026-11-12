Slovenija in Italija snujeta strateško partnerstvo

Slovenija in Italija se pripravljata na akcijski načrt za strateško partnerstvo in na zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov obeh držav v začetku prihodnjega leta. V ta namen je državna sekretarka pri slovenskem zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl Požar danes v Ljubljani gostila namestnika italijanskega zunanjega ministra Edmonda Ciriellija, s katerim sta drugače tudi delila sorodne poglede na mednarodno situacijo.

Strateško partnerstvo, za kar sta se oktobra letos v Rimu dogovorila predsednika obeh vlad Janez Janša in Giorgia Meloni, bo po besedah Weingerl Požar ključnega pomena za nadaljnjo okrepitev odnosov med državama. Slovenija se zavzema, da bi to partnerstvo zajemalo področja povezljivosti, obrambe, kibernetske varnosti, migracij, znanosti, izobraževanja, kulture, gospodarstva, inovacij, konkurenčnosti, gospodarske varnosti, infrastrukture, prometa, okolja, kmetijstva, gozdarstva, prehrane in ribištva, so sporočili iz slovenskega zunanjega ministrstva.

Glede Koordinacijskega odbora ministrov , ki je zadnjič zasedal oktobra leta 2024, pa si Slovenija prizadeva za vsebinsko ambiciozno zasedanje, ki bo priložnost za pregled uresničevanja skupnih zavez in dogovor o konkretnih nadaljnjih korakih. Pri tem želi, »da bi dalo nov zagon sodelovanju na področjih, ki so v skupnem interesu obeh držav in njunih državljanov«, je dejala državna sekretarka.

Sogovornika sta se tudi strinjala o pomenu odprtega dialoga glede položaja obeh manjšin. Slovenska stran je izrazila pričakovanje, da se bodo nadaljevala prizadevanja za iskanje sistemskih rešitev preostalih odprtih vprašanj, na katera opozarja slovenska manjšina v Italiji. Državna sekretarka Weingerl Požar je pozdravila povečanje finančnih sredstev za leti 2026 in 2027 v okviru zaščitnega zakona št. 38⁄2001, kar je zanjo »pozitiven korak, ki odraža iskreno namero o krepitvi dobrega dvostranskega sodelovanja med dvema sosednjima državama«.