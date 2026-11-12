O evakuacijah bodo odločali zgolj prefekti

Italijanska vlada je danes želela potrditi pravilnost pregovora, da osel ne gre dvakrat na led. Nikakor ni hotela dopustiti, da bi jo dva dni zapored povlekli za nos. Premierka Giorgia Meloni je namreč po sredinem množičnem zapiranju italijanskih šol zaradi lažnih bombnih groženj jasno dejala: »Ne bomo dovolili, da anonimno elektronsko sporočilo odloča o šolskem koledarju naših otrok.«

Danes se je zgodba ponovila: 3778 šol je z različnih filipinskih naslovov prejelo sporočilo istega Mihaila Andropova, domnevnega vodje izmišljenega Mizoginistana, ki je znova grozil s podtaknjenimi bombami v šolskih poslopjih po vsej državi. Tokrat pa sta notranje in šolsko ministrstvo prefektom in ravnateljem naročila, naj pouk poteka naprej normalno, razen če obstajajo konkretni dokazi o nevarnosti.

Vendar so navodila ponekod prispela prepozno, saj so se ravnatelji 77 šol, tudi slovenskih na Tržaškem in Goriškem, odločili za prekinitev pouka in evakuacijo. V 36 šolah so odločitev nato preklicali, tako da so se učenci in dijaki vrnili v klopi.

Prav ravnanje ravnateljev je že v sredo sprožilo številne debate in tudi polemike. Medtem ko so se nekateri kljub grožnjam odločili za nadaljevanje pouka, večina drugih ni želela tvegati in prevzeti preveliko odgovornost, čeprav je bilo očitno, da gre za lažni preplah. Vse glasnejše so bile zato zahteve po enotnih pravilih, ki bi preprečila, da anonimna sporočila ohromijo šolski sistem.

Medresorski odbor za varnost republike je včeraj na podlagi že veljavnega protokola določil, da zgolj množično elektronsko sporočilo z bombno grožnjo ni razlog za samodejno evakuacijo javnih ustanov. Evakuacijo lahko odslej odredi zgolj pristojni prefekt, če ima konkretne informacije, ki kažejo na resnično nevarnost.

Odbor je včeraj sklenil še, da bo danes vzpostavljena tehnična delovna skupina, ki bo pripravila podrobnejše smernice za kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe, saj pričakovati je, da se bodo podobna anonimna sporočila v prihodnje še pojavila.