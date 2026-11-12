Umrl je novinar Toni Capuozzo

Pred nekaj tedni je v javnosti prvič spregovoril o bolezni, dejal je, da se bori z rakom. Boj z zahrbtno boleznijo je izgubil danes. V starosti 77 let se je poslovil znani italijanski novinar in poročevalec Toni Capuozzo. Novinar, rojen v Palmanovi, je zaslovel v devetdesetih letih, ko je za televizijo Mediaset poročal z vojnih žarišč na Balkanu. Dejaven je bil tudi v Sarajevu, ki so ga oblegale sile Jugoslovanske narodne armade in Vojske Republike srbske.

Iz prestolnice Bosne in Hercegovine je Capuozzo celo rešil malega Kemala, otroka, ki je v eksploziji granate izgubil mamo in nogo. Dečka je ob pomoči koprskega snemalca Igorja Vučiča pretihotapil iz obleganega mesta, zavil ga je v neprebojni jopič, da bi ga na kontrolnih točkah skril pred vojaki. V Italiji je Kemala posinovil. Fantek je z njim odraščal, dobil je novo protezo in shodil, pet let je živel v Italiji, po vojni ga je Capuozzo peljal nazaj v Sarajevo, kjer živi še danes.

Delo vojnega dopisnika je Capuozzo opravljal tudi v Somaliji, Afganistanu in Iraku. Ravno v tej državi so ga z novinarsko ekipo leta 2004 ugrabile paravojaške milice. Capuozzo je napisal tudi več knjig. V delu Vite di confine je pisal o življenju na meji med Gorico in Novo Gorico. Knjigo Balcania pa je posvetil svojemu poročanju iz vojn na območju bivše Jugoslavije. Bil je tudi predsednik združenja Mittelfest, ki v Čedadu vsako leto prireja znameniti kulturni festival.