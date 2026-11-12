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Kronika

V Rojanu danes ponoči reševalci in reševalna vozila

V podzemnem železniškem predoru bo potekala vaja, ki jo koordinira tržaška prefektura

Spletno uredništvo |
Trst |
12. nov. 2026 | 16:51
    V Rojanu danes ponoči reševalci in reševalna vozila
    Fotografija je simbolična (ARHIV)
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V Rojanu bo danes ponoči (v noči na petek) v podzemnem predoru na železniški obvoznici potekala reševalna vaja, ki jo koordinira tržaška prefektura, pri čemer bo po rojanskih cestah in ulicah več pripadnikov reševalnih služb in vozil, opozarja Občina Trst. Preverjali bodo komunikacijske tokove med družbo Rete Ferroviaria Italiana, gasilci, železniško policijo in službo za nujno medicinsko pomoč. V okviru vaje bodo v podzemnem železniškem predoru simulirali nesrečo s poškodovano osebo.

Bazni tabor bodo udeleženci vaje postavili v Rojanu. Več reševalnih vozil bo prisotnih v spodnjem delu Ulice Moreri. Občina Trst že vnaprej obvešča občane, zato da ne bi vaja povzročila morebitnega preplaha.

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