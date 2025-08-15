Petek, 15. avgusta 2025

Danes bo na obali in v nižini pretežno jasno, v hribih pa rahlo oblačno. Popoldne bodo v hribih možne nevihte. Na Krasu in v Trstu bo pihala burja, ki bo popoldne oslabela. V Lignanu in v Gradežu bo pihal veter, ki bo ublažil vročino. Vroče bo.

Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije čez dan veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.