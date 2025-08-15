Petek, 15 avgust 2025
Iskanje
Vreme

Petek, 15. avgusta 2025

Spletno uredništvo |
15. avg. 2025 | 0:01
    Petek, 15. avgusta 2025
Dark Theme

Danes bo na obali in v nižini pretežno jasno, v hribih pa rahlo oblačno. Popoldne bodo v hribih možne nevihte. Na Krasu in v Trstu bo pihala burja, ki bo popoldne oslabela. V Lignanu in v Gradežu bo pihal veter, ki bo ublažil vročino. Vroče bo.

Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije čez dan veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: