Šport plus na 12 straneh

V današnjem (16. december) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati sedmo številko nove športne priloge Šport plus, ki bo tokrat še bolj bogata. Na 12 straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjo cheerleaderko Nastjo Milič), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (košarkarja Erika Bassa). Tokrat bodo v ospredju nominiranci za nagrado naš športnik, ki jo bomo primorske medijske hiše podelile danes, poročilo s srečanja SPDT z nekdanjim smučarskim skakalcem Petrom Prevcem, derbi elitne lige med Juventino in Krasom, poraz Soče SloVolleyja in intervju z Jadranovim športnim vodjo Borisom Vitezom.