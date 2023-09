Petek, 15. septembra 2023

Hladna fronta je oplazila naše kraje in se pomika proti vzhodu. Nad osrednjo Evropo se je razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam od severovzhoda doteka hladnejši in bolj vlažen zrak.

V hribovitem svetu bo prevladovalo oblačno vreme, v nižinskem pasu in na obali bo pa spremenljivo. Dopoldne bodo na obalnem območju sprva še možne plohe. Od popoldneva bodo predvsem v hribih ponovno možne občasne plohe ali nevihte a z daljšimi obdobji brez padavin. Ob morju bo ponoči ter do jutra pihala zmerna burja.

Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Le ponekod bodo nastale posamezne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA