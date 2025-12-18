Drugi zaporedni poraz Zaleta

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – PAV Natisonia 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

Zalet ZKB: Ban 2, Ciuch 8, Kalin 8, Kovačič 11, Skerk 8, Vattovaz 2, Briscech (L), Bezin, Grilanc, Marion, Močnik. Trenerka: Demi Vattovaz

Nekoliko nepričakovani poraz iz prejšnjega kroga je pri Zaletu ZKB očitno pustil posledice, predvsem psihološke narave. To se je, žal, poznalo na tekmi tega kroga, ki jo je Zalet ZKB izjemoma odigral že v sredo. Naši ekipi enostavno ni šlo nič od rok, začenši kar pri sprejemu. Ta je bil prevečkrat nenatančen, kar je seveda onemogočilo hitro igro, oziroma napade preko centrov. To so pridno izkoristile gostje, ki so imele pravilno postavljen blok, poleg tega pa tudi dobro obrambo, kar smo tudi pogrešali pri zaletovkah.

Vsi seti so si bili na las podobni: PAV Natisonia je bil skoraj vedno v rahli prednosti, zaletovke so ga morale zasledovati, a v končnicah še ni izšlo.

Najbolje je strnila potek dogajanja igralka/trenerka Demi Vattovaz: » Ne morem trditi, da ni bilo borbenosti na igrišču, nasprotno, kar pa seveda ne more biti dovolj, če odpove sprejem. Zmanjkala nam je mentalna energija, saj je težko reagirati, če moraš nasprotnice stalno loviti. Poleg tega zaenkrat nimamo enakovrednih igralk (ali so lažje poškodovane), ki bi lahko vsaj za trenutek stopile na igrišče. To je bila zadnja tekma v tem letu, zdaj nas čaka premor, med katerim bomo seveda trenirale, se prav gotovo regenerirale, sanirale poškodbe, in prepričana sem, da bo od januarja naprej spet vse v najboljšem redu.«