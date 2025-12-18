Za učinkovito delovanje potrebujejo dokapitalizacijo

Dokapitalizacija je potrebna, vendar zaradi strukturnih in ne zaradi izrednih razlogov ali slabega poslovanja. Tako zagotavljajo pri Lokalni akcijski skupini (LAS) Kras, ki je na nedavni skupščini svojim članom predlagala povišanje kapitala s 15.000 evrov na 250.000. Med manjšimi občinami je predlog naletel na določeno nelagodje.

Vprašanje je stopilo v javno debato, ko je repentabrska županja Tanja Kosmina na torkovem zasedanju občinskega sveta svetnikom oznanila, »da je LAS Kras v hudih težavah«. Kolegom je poročala o morebitnem povišanju kapitala, ki bi za repentabrsko občino pomenilo približno 9000 evrov vredno naložbo. Na skupščini so se izmed občin nekdanje Tržaške pokrajine vzdržale vse razen devinsko-nabrežinske in tržaške, ki sta dokapitalizacijo podprli. Proti sklepu, ki bi potreboval dvotretjinsko večino, sta bila Coldiretti in tržiška občina. Vseeno ni prodrl.

Da je LAS Kras v nezavidljivi situaciji, je Primorskemu dnevniku potrdil njegov predsednik David Pizziga, ki pa se ne strinja z nekaterimi političnimi ocenami stanja. LAS Kras se prvenstveno ukvarja z dvema zvrstema projektov, evropskimi projekti ter udejanjanjem lokalne razvojne strategije. Obe kategoriji projektov pa slonita na principu vračanja stroškov. LAS#Kras torej dobi nazaj denar, ki ga je vložil, vendar ga ne dobi vnaprej.