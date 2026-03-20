Petek, 20. marca 2026

Območje visokega zračnega tlaka sega iznad Britanskega otočja prek srednje do vzhodne Evrope. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in suh zrak.

Dopoldne bo prevladovalo jasno vreme. Zvečer bo v hribih naraščala oblačnost. Ob morju bo pihal zmorec, le na Tržaškem bo verjetno še pihala rahla burja. Ponoči bodo v nižinah možne poledice.

Danes bo na Primorskem precej jasno, drugod se bo po jasnem jutru čez dan zmerno pooblačilo. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju popoldne maestral.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.