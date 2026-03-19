V Miljah imajo novo graščakinjo

Miljski župan Paolo Polidori je v preteklih dneh sprejel novo lastnico Miljskega gradu Federico Alessi in ji izrekel uradno dobrodošlico v imenu mesta. V dvorani občinskega sveta sta se s Tržačanko, ki živi v Združenih državah Amerike, pogovorila o načrtih za razvoj nepremičnine. Na gradu želi namreč sprejemati obiskovalce, urediti prostore in prirejati dogodke. Župan je prepričan, da ima nova lastnica pri srcu usodo gradu, in se zahvaljuje družini Bossi, ki ga je upravljala do nedavnega. Federica Alessi namerava sprejeti prve goste spomladi in jeseni, ko bo v Furlaniji - Julijski krajini čas za tradicionalno srečanje Castelli aperti in FVG - Odprti gradovi v FJK. Sama bo sprejemala goste in jih pospremila na voden ogled. Informacije o dogodkih bodo kmalu objavili.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku