V oko so vsadili umetno roženico

Na očesni kliniki zdravstvenega podjetja ASUGI so uspešno izpeljali dva operativna posega umetne roženice. Za inovativno obliko posega so se odločili, ker klasična presaditev roženice na teh dveh pacientih ni bila mogoča. Gre za pomemben korak na področju očesne kirurgije in zdravljenja zapletenih bolezni roženice.

Operaciji sta potekali pod vodstvom predstojnika očesne klinike Danieleja Tognetta, ki je ob tej priložnosti povedal, da gre za izjemen dosežek, saj pacientom, ki so do sedaj imeli malo možnosti, prinaša nove priložnosti za izboljšanje vida. Umetna roženica odpira nove perspektive zdravljenja tudi pri najbolj zahtevnih primerih, je razložil Tognetto.

Umetna roženica deluje kot optični nadomestek poškodovane ali zabrazgotinjene naravne roženice, ki omogoča svetlobi ponoven prehod v oko. V tržaškem primeru so uporabili umetno roženico EndoArt, ki predstavlja napredno tehnologijo za zdravljenje kroničnega edema roženice, zlasti v primerih, ko tkivo darovalca ni na voljo ali obstaja visoko tveganje za neuspeh presaditve. Profesor Tognetto je pojasnil, da ta naprava deluje kot funkcionalna pregrada, ki uravnava prehod tekočin v roženici, kar omogoča postopno obnovo njene prosojnosti in izboljšanje vida.

Z onkološke klinike so tudi sporočili, da klinične študije potrjujejo varnost vsakdana in njegov potencial za izboljšanje ostrine vida. Do zdaj so zabeležili minimalne zaplete brez resnih neželenih posledic. Uspeh zadnjih dveh operativnih posegov potrjuje položaj tržaške očesne klinike kot referenčnega centra za inovativno očesno kirurgijo v Italiji.