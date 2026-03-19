Islam

Na bajram vabijo ljudi vseh veroizpovedi

Muslimanska skupnosti, bangladeški delavci in društva iz goriške pokrajine bodo jutri molili v Tržiču in Štarancanu

Spletno uredništvo |
Tržič |
19. mar. 2026 | 20:15
Muslimanska skupnosti, bangladeški delavci in društva iz goriške pokrajine bodo jutri (v petek) praznovali konec ramazana. Na praznik Eid-al-Fitr (ali ramazanski bajram) vabijo pripadnike vseh veroizpovedi. Zbrali se bodo ob 7. uri na nogometnem igrišču župnije Marcelliana v Tržiču in ob 8.30 na prireditvenem prostoru župnije sv. Petra in Pavla v Štarancanu.

»Ob zaključku ramazana želimo poslati pripadnikom vseh veroizpovedi sporočilo harmonije, medsebojnega spoštovanja in dialoga. Vaša prisotnost nam bo v ponos kot znak prijateljstva, kulturne in duhovne integracije,« so zapisali predstavniki muslimanskih vernikov, bangladeških delavcev in društev iz goriške pokrajine v vabilu, ki so ga poslali tudi občinam, prefekturi, Cerkvi in družbi Fincantieri.

Jutrišnjega praznika v Štarancanu se bo udeležil domači župan Marco Fragiacomo, navzoči bodo tudi predstavniki občin Ronke in Škocjan, medtem ko ne bo prisoten tržiški župan Luca Fasan, ki v prejšnjih tednih ni dovolil uporabe javnih površin za izvedbo praznovanja ob zaključku ramazana.

