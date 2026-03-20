Soča do pomembne zmage s tremi točkami

ŽENSKA D-LIGA

Volley Club - Soča Lokanda Devetak ZKB 1:3 (25:18, 19:25, 22:25, 23:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 1, Piva 21, Komic 15, Menis 1, Paulin 8, Cotič 11, Tosolini 1, Tognolli 11, A. Berzacola 7, D'Amelio (L1), Buna (L2), Coco, L. Berzacola. Trener: Orel

Odbojkarice Soče Lokanda Devetak ZKB so v Trstu dosegle pomembno zmago proti enim od neposrednih tekmic za napredovanje v C-ligo. Tekma se je sicer začela v znamenju Volley Cluba, ki je zanesljivo osvojil prvi niz. Tudi v drugem so bolje začele domače odbojkarice, ki so povedle s 4:1, nato pa so odbojkarice Soče odreagirale in odigrale zelo dobro. Z dobrimi servisi, bloki in napadi so začele višati razliko in povedle že s 17:9. Nasprotnicam se je v zaključku uspelo nekoliko približati, a je bil zaostanek prevelik, da bi lahko upale na drugačen izid.

Podobna slika se je pokazala tudi v tretjem nizu, ki so ga sočanke zanesljivo osvojile. Podajalka Julija Cotič (MVP tekme) je dobro zalagala svoje napadalke (najbolj razpoloženi na mreži sta bili Sara Piva in Camilla Komic), tudi sama pa je nasprotnice večkrat presenetila z drugo žogo čez mrežo. Še najbolj izenačen je bil četrti niz, ko sta bili ekipi izenačeni do 18. točke. Pobudo so nato prevzele nasprotnice, ki so povedle že s 23:20. Sočanke pa se niso nikoli predale, z blokom, asom in napadi so dosegle delni izid 0:5 in se zasluženo veselile zmage s tremi točkami.

Z igro svojih varovank je bil zadovoljen tudi trener Aljoša Orel: "V prvem nizu so zavohale, da so nasprotnice močne, kar jih je nekoliko zaviralo. A ni nihče popustil, ne mi ne nasprotnice. Pokazali smo pravi značaj, kar bi mogoče lani bilo drugače." Svoje so pokazale tudi igralke, ki ne igrajo vedno v standardni postavi, center Gloria Tognolli in Agata Berzacola, saj je trener prepričan, da lahko računa na enakovredne odbojkarice.

Soča se je s to zmago v gneči na vrhu lestvice povzpela na drugo mesto, ima pa enako število točk od prve Olympie. Na tretjem mestu Zoppola zaostaja za točko.