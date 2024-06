Petek, 21. junija 2024

V nižinskem pasu in na obali bo vroče in soparno. Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme; popoldne bodo od popoldneva sicer možne plohe. Od večernih ur bodo možne nevihte, lahko tudi močnejše narave. Napoved neviht je vsekakor še precej nezanesljiva.

Jutri se bo oblačnost od zahoda postopno povečala. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha in nevihta. Vročina se bo še nekoliko stopnjevala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.