Petek, 22. maja 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladen in nestabilen zrak v višinah se iznad naših krajev počasi umika proti vzhodu.

Danes bo jasno do rahlo oblačno, pihal bo morski veter. Popoldne bo v hribovitem svetu spremenljivo oblačno z možnostjo ploh ali kakšne nevihte.

Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.