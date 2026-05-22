Janši mandat za sestavo vlade

DZ je na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika SDS Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade, ki bo 16. slovenska vlada. Kandidate za ministre mora v DZ predložiti v 15 dneh.

Po izvolitvi je Janša v DZ v skladu z ustavo prisegel, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Dan pred današnjo mandatarsko sejo DZ je predsednik SDS podpisal koalicijsko pogodbo s trojčkom strank NSi, SLS in Fokus ter stranko Demokrati, s katerimi si prizadevajo za oblikovanje nove vlade. Novega predsednika vlade pa so poleg poslancev omenjenih strank glede na izid današnjega tajnega glasovanja, kot kaže, podprli tudi poslanci Resnice, ki so prav tako prispevali tudi podpise pod mandatarsko kandidaturo. Resnica v skladu z napovedmi sicer ne bo vstopila v Janševo vlado.

Omenjene stranke skupaj imajo 48 poslanskih glasov, tako je Janša bržkone dobil tudi podporo dveh poslancev narodnih skupnosti in še enega poslanca ali poslanke opozicije.

Janša je danes med drugim napovedal prizadevanja za dokončanje procesov demokratizacije ter uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Med temeljnimi vsebinskimi prioritetami koalicije je naštel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo.

V sklepnem delu današnje razprave se je zahvalil koalicijskim partnerjem za vsebinsko razpravo o točkah njihovega programa. Tako današnjih sedem ur razprave ni šlo v zrak, je ocenil.

Janša mora po današnji izvolitvi za predsednika vlade v skladu s poslovnikom DZ v 15 dneh v DZ posredovati predlog kandidatov za ministre. V skladu s spremembo zakona o vladi, ki so jo poslanci SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice podprli konec aprila, bo po novem v vladi 14 ministrstev.

Četrta Janševa vlada bo, če bo imenovana ministrska ekipa, nasledila odhajajočo vlado Roberta Goloba. Slednjemu namreč kljub relativni zmagi na marčnih volitvah ni uspelo znova sestaviti koalicije.