VREME
DANES
Petek, 22 maj 2026
Iskanje
Ladje za križarjenje

Jutri bodo v Trst priplule tri ladje za križarjenje s skupno 5000 potniki

Prihajajo ladje Norwegian Gem, Marella Explorer 2 in Silver Muse

Spletno uredništvo |
Trst |
22. maj 2026 | 16:41
    Jutri bodo v Trst priplule tri ladje za križarjenje s skupno 5000 potniki
    Ladji za križarjenje Marella Explorer 2 in Norwegian Gem v Trstu (TRŽAŠKO PRISTANIŠČE)
Dark Theme

Poletna turistična sezona se naglo bliža. Jutri bodo v Trst priplule tri ladje za križarjenje s skupno 5000 potniki. Ob pomorski postaji oz. tržaškem nabrežju bodo privezane ladja Norwegian Gem, na kateri so pretežno ameriški potniki, ladja Marella Explorer 2 s pretežno britanskimi potniki in ladja Silver Muse, ki sodi v luksuzni segment in gosti potnike iz različnih držav. Ni težko ugibati, da bo jutri v Trstu ob večjem navalu turistov kar živahno in da bo zaradi priveza ladij na tržaškem nabrežju tudi primanjkovalo parkirišč.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: