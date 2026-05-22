Poletna turistična sezona se naglo bliža. Jutri bodo v Trst priplule tri ladje za križarjenje s skupno 5000 potniki. Ob pomorski postaji oz. tržaškem nabrežju bodo privezane ladja Norwegian Gem, na kateri so pretežno ameriški potniki, ladja Marella Explorer 2 s pretežno britanskimi potniki in ladja Silver Muse, ki sodi v luksuzni segment in gosti potnike iz različnih držav. Ni težko ugibati, da bo jutri v Trstu ob večjem navalu turistov kar živahno in da bo zaradi priveza ladij na tržaškem nabrežju tudi primanjkovalo parkirišč.