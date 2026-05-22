Začelo se je sojenje Eriki Podmenich

Skoraj 14 mesecev po brutalnem umoru 89-letne Isabelle Tregnaghi se je danes pred porotnim sodiščem začelo sojenje 57-letni Eriki Podmenich, ki jo obtožujejo, da je 31. marca lani umorila 89-letno Isabello Tregnaghi ter omamila in oropala še dve znanki. Za obtoženko ni bil odobren skrajšani postopek, priprava psihiatričnega mnenja pa ni bila ne zavrnjena ne odobrena. Sodni senat sestavlja šest porotnikov in dva poklicna sodnika, vodi ga predsednik tržaškega sodišča Igor Maria Rifiorati.

Obtoženka je na prvi narok prišla v spremstvu paznice, oblečena v črt hlačni kostim, belo majico in športne copate. Kljub več kot leto dni trajajočem priporu v koronejskem zaporu je Podmenicheva ohranila skrbno urejeno pričesko - značilni črni paž. Med približno polurnim odmorom, ki si ga je sodni senat vzel za odločanje o predlogih obrambe, je obtoženka sproščeno klepetala s paznico.

Tožilstvo zastopata tožilca Ilaria Iozzi in Andrea La Ganga. Na strani oškodovancev je bila prisotna odvetnica Ivana Busatto, ki je nadomeščala odvetnico Astrid Vida. Ta zastopa eno izmed žensk, ki naj bi jo obtoženka omamila in ki je po dogodku doživela prometno nesrečo. Podmenicheva prek svojega zagovornika Massima Scrascie zanika očitke o poskusu umora v tem primeru. Družina Isabelle Tregnaghi in družina druge oropane ženske se v postopku nista pridružili kot civilni stranki. Obramba je predlagala pripravo psihiatričnega mnenja, saj ocenjuje, da bi lahko obdolženka trpela za disociativno motnjo identitete. Zavzela se je tudi za skrajšani postopek, kar je sodni senat zavrnil.