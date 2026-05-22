Pri Repnu s helikopterjem reševali poškodovanega kolesarja (VIDEO)

Gorski reševalci in reševalni helikopter so danes popoldne posredovali nad Repnom, kjer se je poškodoval 48-letni tržaški kolesar. Med spustom po makadamski cesti je trčil v drevo in padel. Utrpel je številne poškodbe, močno se je udaril v prsni koš. Reševalci so ga dosegli s kombijem. Nudili so mu prvo pomoč. Ugotovili so, da ga zaradi hudih bolečin ne morejo odpeljati z vozilom. Priletel je reševalni helikopter, s katerega se je spustilo zdravstveno osebje. Na kraju so ga stabilizirali, nato so ga naložili na nosila in ga ob pomoči ostalih reševalcev potegnili na helikopter ter ga odpeljali v bolnišnico. V baznem taboru so bili tudi gasilci in reševalci službe 118.