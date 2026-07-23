Petek, 24 julija 2026

Od severa se Alpam bliža hladna fronta. Pred njo v višinah nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri doteka topel in vlažen zrak, po prehodu fronte pa bo od severa dotekal hladnejši in bolj suh zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Dopoldne bo na obali pihala zmerna burja, čez dan pa šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja, ki bo čez dan ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.