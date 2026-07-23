VREME
DANES
Četrtek, 23 julij 2026
Iskanje
Morje

Našli so 23 primerkov velikega leščurja

Školjka je bila v Tržaškem zalivu na robu izumrtja, Miramarski morski rezervat kopalce poziva, naj se oglasijo, če opazijo odrasel primer školjke

Jadran Vecchiet |
Miramar |
23. jul. 2026 | 18:55
    Našli so 23 primerkov velikega leščurja
    V teh dneh je osebje morskega rezervata zabeležilo 23 malih školjk, ki so skoraj izumrle( Saul Ciriaco )
Dark Theme

V miramarskem morskem rezervatu so se spet pojavili veliki leščurji. V zadnjih letih je to vrsto školjk zdesetkala epidemija, ki jih je skoraj privedla do izumrtja. Sedaj pa imajo znanstveniki novo upanje. Še leta 2019 je bilo dno miramarskega rezervata polno primerkov velikih leščurjev, bilo jih je na tisoče. V teh dneh jih je osebje morskega rezervata zabeležilo le 23. »Število se zdi majhno, gre pa za prvi pozitiven znak za vrsto, ki je bila na robu izumrtja,« so zapisali na družbenih omrežjih.

V tržaškem morju nadzorujejo znanstveniki razvoj te vrste že deset let. Takrat so upali, da bo Tržaški zaliv postal leglo za ponoven razcvet vrste. Trud se nadaljuje, so poudarili. Vztrajno iščejo mlade oziroma preživele primerke vse do gradeške in maranske lagune. Poleg tega analizirajo v sodelovanju s tržaško univerzo vsak primerek da bi preverili, če vsebuje iste bakterije, ki so skoraj pobile školjke. Nove primerke so raziskovalci dokumentirali s pomočjo potapljačev, ki redno poročajo o svojih najdbah. Male školjke so dokaz, da še obstajajo odrasli primerki, ki se lahko razmnožujejo. Pomoč kopalcev pa ostaja nujna. Če prepozna kdo velikega leščurja na Tržaškem, naj o tem obvesti morski rezervat na elektronski naslov ricerca@ampmiramare.it.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: