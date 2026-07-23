Našli so 23 primerkov velikega leščurja

V miramarskem morskem rezervatu so se spet pojavili veliki leščurji. V zadnjih letih je to vrsto školjk zdesetkala epidemija, ki jih je skoraj privedla do izumrtja. Sedaj pa imajo znanstveniki novo upanje. Še leta 2019 je bilo dno miramarskega rezervata polno primerkov velikih leščurjev, bilo jih je na tisoče. V teh dneh jih je osebje morskega rezervata zabeležilo le 23. »Število se zdi majhno, gre pa za prvi pozitiven znak za vrsto, ki je bila na robu izumrtja,« so zapisali na družbenih omrežjih.

V tržaškem morju nadzorujejo znanstveniki razvoj te vrste že deset let. Takrat so upali, da bo Tržaški zaliv postal leglo za ponoven razcvet vrste. Trud se nadaljuje, so poudarili. Vztrajno iščejo mlade oziroma preživele primerke vse do gradeške in maranske lagune. Poleg tega analizirajo v sodelovanju s tržaško univerzo vsak primerek da bi preverili, če vsebuje iste bakterije, ki so skoraj pobile školjke. Nove primerke so raziskovalci dokumentirali s pomočjo potapljačev, ki redno poročajo o svojih najdbah. Male školjke so dokaz, da še obstajajo odrasli primerki, ki se lahko razmnožujejo. Pomoč kopalcev pa ostaja nujna. Če prepozna kdo velikega leščurja na Tržaškem, naj o tem obvesti morski rezervat na elektronski naslov ricerca@ampmiramare.it.