Prepričana je, da trud vodi do uspeha

Svojo študijsko pot bo nadaljevala na zdravstvenem področju, zelo pa sta ji pri srcu kemija in okolje. Ko smo odličnjakinjo Laro Rebula, doma iz Šempolaja, vprašali o ustnem izpitu na maturi, je poudarila, da je bila zelo zadovoljna z začetno temo pogovora: »Po uvodnem življenjepisu so mi postavili vprašanje o atomski spektroskopiji, ki je del analizne kemije.« Lara Rebula je nato spregovorila še o zeleni kemiji, točneje o trajnostnem razvoju, ki je danes zelo aktualna tema: »Snov sem namreč predstavila z ekološkega vidika.«

Odličnjakinja ni začela mature z najvišjimi kreditnimi točkami: »Ko sem pri pisnih nalogah dosegla najvišji rezultat, sem razumela, da lahko maturo zaključim s stotico.« Lara Rebula je na svoj dosežek zelo ponosna, saj po njenih besedah ni bila vedno najboljša učenka v razredu. Vseeno pa je mnenja, da trud vodi do uspeha.

Lara Rebula svetuje vsem bodočim maturantom, naj se vsakodnevno učijo in pripravljajo na preverjanja znanja, da ne bodo na koncu šolskega leta prenatrpani z delom. Poudarila je, da kdor je na izpitu miren, se bo tudi dobro odrezal: »Tudi profesorji so bolj sproščeni, če vidijo, da te ni strah.«