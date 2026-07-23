Sarajevsko zgodbo bodo snemali tudi na Tržaškem

Prihodnji ponedeljek in torek bodo na več lokacijah po deželi Furlaniji - Julijski krajini snemali film People of the book, zgodbo sarajevske Hagade, enega najznamenitejših judovskih rokopisov. Gre za produkcijo ameriškega režiserja Michaela Haussmana, zgodbo je povzel po knjigi avtorice Geraldine Brooks, dobitnice Pulitzerjeve nagrade.

V ponedeljek, 27. julija, bo filmska ekipa snemala pri Marijinem svetišču na Tabru, pri razgledni točki na Jezeru in na Napoleonski cesti v Trstu. Dan kasneje se bo snemanje preselilo v Čedad in Prapotno na Videmsko. Navdih za zgodbo je režiser našel v znameniti sarajevski Hagadi, enemu najdragocenejših in najstarejših judovskih rokopisov na svetu. Zgodba spremlja dolgo pot dragocenega dokuemnta skozi stoletja vojn, preganjanj in selitev ter poudarja pomen ohranjanja kulturne dediščine in dialoga med narodi ter religijami.